انهيار جديد لليرة التركية بعد تعهد أردوغان بمحاربة أسعار الفائدة

قادت تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، تعهد فيها بمحاربة أسعار الفائدة إلى هبوط جديد لليرة التركية بنسبة 2.5 بالمئة.

وتعهد أردوغان في وقت سابق اليوم، بمواصلة معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية".

وهبوط الليرة التركية إلى أعماق جديدة يأتي أيضا قبل يوم من خفض آخر متوقع للفائدة من البنك المركزي، بحسب وكالة "رويترز".

وصرح أردوغان بأنه سيرفع "أسعار الفائدة عن الشعب" وحث الشركات على "الاستثمار والتوظيف وزيادة الصادرات".

وقال مشرعين من حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان إن الرئيس أبلغهم بأنه يعتزم رفع ما سماه "سوط أسعار الفائدة عن ظهور الناس".

وقال أردوغان: "بالتأكيد نحن لا يمكننا أن نسمح لشعبنا بأن تسحقه أسعار الفائدة. لا يمكنني أن أقف.. ولن أقف في هذا المسار مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة".

قادت تلك التصريحات إلى هبوط حلزوني لليرة التركية لتصبح بذلك الأسوا أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام بفارق كبير. ويعزو محللون هذا الانهيار إلى تيسير نقدي سابق لآوانه ومحفوف بالمخاطر.

وسجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة، هبوطا إلى 10.67 مقابل الدولار و12 مقابل اليورو.

وفقدت الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، فيما فقدت ثلثي قيمتها خلال 5 سنوات، مما استنزف دخل الأتراك إلى جانب التضخم الذي يقترب معدله من 20 بالمئة.

كما دفعت تصريحات أردوغان زعماء المعارضة إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بحسب رويترز.

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