قوات هندية تقتل تسعة يشتبه في أنهم من المسلحين في كشمير

قالت الشرطة في كشمير، اليوم الأربعاء، إن قوات هندية قتلت سبعة يشتبه في أنهم من المسلحين في كشمير هذا الأسبوع في هجوم أعقب عمليات قتل نفذها مسلحون في الآونة الأخيرة.

وقالت قوات الأمن إنها قتلت أيضا اثنين آخرين يشتبه في أنهما ساعدا المسلحين، لكن ذويهم قالوا إن القتيلين بريئان ونظموا احتجاجا على ضوء الشموع في مدينة سريناجار الرئيسية في كشمير

وقال رئيس شرطة كشمير فيجاي كومار إن خمسة مسلحين قُتلوا اليوم الأربعاء، في معركتين بالأسلحة النارية في جنوب سريناجار، مضيفا أنه يُعتقد أن الخمسة ينتمون إلى جماعة تدعى جبهة المقاومة والتي أعلنت مسؤوليتها عن قتل مهاجرين مؤخرا في الإقليم المتنازع عليه، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف أن اثنين آخرين من المسلحين المشتبه بهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار في سريناجار برفقة رجلين يُعتقد أنهما قدما للمسلحين يد المساعدة.

ونفى أفراد من عائلتي الرجلين أي صلة لهما بالمسلحين وقالوا إن السلطات لم تسلم لهما الجثتين من أجل مراسم الدفن. وقالت الشرطة إنها دفنت الرجال الأربعة في شمال سريناجار.