استطلاع: تزايد الشكوك بشأن صحة بايدن العقلية

وأشار موقع "بوليتيكو" الذي شارك في إجراء الاستطلاع مع "مورنينغ كونسلت" إلى أن بايدن هو أكبر رئيس أدى اليمن الدستورية في البيت الأبيض.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 40% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع وافقوا على أن بايدن يتمتع بصحة جيدة، بينما رفض 50% ذلك.

وتمثل الفجوة البالغة 10% تحولا بالغا بمقدار 29 نقطة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حينما أظهر استطلاع للرأي أن الناخبين يعتقدون أن بايدن يتمتع بصحة جيدة بفارق 19 نقطة.

وعند سؤالهم عما إذا كان الرئيس الأمريكي لائقا من الناحية العقلية، أجاب 46% بنعم، بنما أجاب 48% بلا.

ولكن هذا الفارق السلبي البالغ 2% يمثل تناقضا صارخا مع أرقام بايدن في أكتوبر الماضي عندما اعتقد الناخبون أنه لائق عقليا بفارق 21%.

يذكر أن أسئلة الاستطلاع هي جزء من مجموعة طويلة من السمات التي طُلب من الناخبين تقييم بايدن حولها، وهي نفس الأسئلة التي استخدمت خلال رئاسة دونالد ترامب.

يأتي الاستطلاع الجديد وسط تساؤلات مستمرة حول ما إذا كان بايدن الذي سيبلغ 79 سنة يوم السبت سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في غضون ثلاث سنوات.