رئيس وزراء إسبانيا: نرغب في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن رغبة مدريد في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال رئيس الوزراء الإسباني: "نريد أن تكون تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، تركيا ليست مجرد جارة، بل حليف مشترك للاتحاد".

وعبر سانشيز عن رغبة إسبانيا في دعم تركيا لهذا التقارب، والاستمرار في الأجندة الإيجابية التي يريدها المجلس الأوروبي.

وأكد سانشيز أن العلاقات الثنائية التركية الإسبانية وصلت لمستوى استثنائي، ودرجة جيدة من النضج، ووصفها بـ "الإيجابية للغاية".

وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين أنقرة ومدريد، موضحا أن عدد الشركات الإسبانية التي لديها استثمارات في تركيا يزيد عن 600 شركة.

وتوقع أن تنعكس العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين على الاقتصاد، لافتا إلى أن التعاون السياحي والثقافي بين البلدين يشهد تطورا.

وأوضح أن البلدين يركزان على أهمية "الحوار بين الثقافات والأديان" في المحافل الدولية، لافتا إلى دعم إسبانيا وتركيا لمبادرة "تحالف الحضارات".