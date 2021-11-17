وكالة: أمريكا تطلب من الصين واليابان استخدام احتياطيات النفط

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من مجموعة من أكبر الدول المستهلكة للنفط بالعالم، دراسة استخدام احتياطياتها النفطية في محاولة لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي.

ونقلت "رويترز" عن المصادر أن الرئيس الأمريكي وكبار معاونيه بحثوا المسألة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع حلفاء مقربين، كاليابان، والصين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مثل هذه المباحثات لم تصل إلى مرحلتها النهائية ولم تصل لقرار نهائي حول مواصلة هذا المسار أو أي مسعى آخر للعمل بشأن أسعار النفط.

من جانبه، أوضح متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات" في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث أن البيت الأبيض يقول منذ أسابيع أنه "يتحدث مع مستهلكين آخرين للطاقة لضمان معروض عالمي وأسعار للطاقة لا تعرض للخطر التعافي الاقتصادي العالمي."

يذكر أن أسعار النفط العالمية وصلت أعلى مستوياتها في سبعة أعوام في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن المعروض لم يرتفع بوتيرة توازي الزيادة في الطلب.

وتصدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، لدعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسريع وتيرة زيادة المعروض.