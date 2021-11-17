روسيا تحذر من خطر انتشار النشاط الإرهابي والمخدرات في الدول المجاورة لأفغانستان

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من خطر انتشار النشاط الإرهابي والمخدرات من أفغانستان إلى الدول المجاورة له.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "اليوم هناك خطر حقيقي لانتشار النشاط الإرهابي والمخدرات، بما فيه تحت غطاء الهجرة، إلى أراضي الدول المجاورة".

وأضاف: "نعول على أن طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) سيواصلون تنفيذ وعودهم بمكافحة هذه التحديات".

وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة الأفغانية كابول، وأغلب أراضي البلاد، وشكلت حكومة جديدة بالوكالة، وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، تواجدها العسكري في أفغانستان في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت 20 عاما.

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