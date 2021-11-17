الأمم المتحدة تتلقى تقارير بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء لموظفي الحكومة الأفغانية السابقة

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، ديبورا لايونس، أن الأمم المتحدة تتلقى تقارير بشأن حالات الإعدام خارج القضاء لموظفي الحكومة الأفغانية السابقة، إلى جانب ممثلي الهيئات الأمنية العاملين لدى الأنظمة السابقة.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقالت لايونس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "نحن نتلقى بانتظام تقاريراً موثوقة بشأن حوادث تمس حق الحياة والسلامة الجسدية للأفغان".

وأضافت: "تضم المداهمات على منازل والإعدام خارج القضاء لموظفي الهيئات الأمنية وممثلي الحكومة السابقة".

هذا وسيطرت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة الأفغانية كابول، وأغلب أراضي البلاد، وشكلت حكومة جديدة بالوكالة، وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، تواجدها العسكري في أفغانستان في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت 20 عاما.

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