نيبينزيا: لا يمكن حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية في أفغانستان دون فك تجميد الحسابات

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا يمكن حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية في أفغانستان دون فك تجميد الحسابات في البنوك الغربية.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "بغض النظر عن زيادة الدعم عبر إدارة تنسيق القضايا الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الصناديق والبرامج، من المستحيل حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية في أفغانستان دون فك تجميد الحسابات لدى الهيئات المالية الدولية".

ويمر الاقتصاد الأفغاني بأزمة منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حظرت الجماعة استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، مشيرة إلى الوضع الاقتصادي السيئ.

ومُنعت حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، من الوصول إلى الاحتياطيات الخارجية التي تراكمت لديها من قبل الحكومة السابقة، بما في ذلك ما يقرب من 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة لدى البنك المركزي الأفغاني.

وسيطرت الحركة في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة الأفغانية كابول، وأغلب أراضي البلاد، وشكلت حكومة جديدة بالوكالة، وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، تواجدها العسكري في أفغانستان في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت 20 عاما.

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