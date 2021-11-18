البيت الأبيض: محادثات ساليفان وباتروشيف كانت صريحة وبناءة

أعلن البيت الأبيض، أن محادثات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني، جيك ساليفان، ورئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، كانت صريحة وبناءة.

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب بيان البيت الأبيض، ناقش الطرفان "عدة مواضيع من جدول أعمال العلاقات الثنائية وقضايا الداعية للقلق في جدول الأعمال الدولي".

وأشار البيان إلى أن المحادثات كانت صريحة وبناءة، وجرت في إطار التحضير للاتصالات القادمة على أعلى مستوى.

وكان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، قد أعلن عن محادثات هاتفية جرت الأربعاء بين باتروشيف وساليفان.

وأشير إلى اتفاق الطرفين على العمل المشترك الهادف لتحسين أجواء العلاقات الروسية الأمريكية وزيادة الثقة بين البلدين.

والتقى بوتين وبايدن، في جنيف، يوم 16 حزيران/ يونيو الماضي، في أول قمة تجمعهما عقب تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيسان، في بيان مشترك، إطلاق حوار ثنائي، جوهري ونشط، حول الاستقرار الاستراتيجي؛ مؤكدين تمسك بلديها بضرورة منع نشوب حرب نووية.

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