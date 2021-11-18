وزارة الصحة البيلاروسية تعلن تقديم خدمة صحية لاثنين من المهاجرين على الحدود البولندية

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا أنها قدمت خدمة صحية لاثنين من المهاجرين العالقين على حدودها مع بولندا منذ أيام، عن طريق خدمات الإسعاف الموجودة في المنطقة.

جاء ذلك بحسب بيان اطلعت عليه " سبوتنيك "، اليوم الخميس، أشارت فيه إلى أنه تم علاج اثنين من أصل 9 أشخاص تقدموا للحصول على الخدمات الطبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى وجود سيارات إسعاف تابعة لها في المنطقة الحدودية مع بولندا، التي يوجد بها مهاجرين عالقين.

وتشهد الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية وجود آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، يحاولون منذ أيام، الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.

ونشرت بولندا آلاف الجنود وقوات حرس الحدود لمنع دخول المهاجرين العالقين، بينما اتهمت مينسك بخلق "أزمة هجرة" على الحدود المشتركة بين الدولتين.

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