مقطع فيديو يظهر توقف موكب أردوغان... ماذا حدث

وأظهر المقطع المتداول توقف موكب أردوغان لإخلاء الطريق لسيارة إسعاف في طريقها للمستشفى.

وتوقف الموكب عند مفترق طرق مفسحا المجال لمرور سيارة الإسعاف.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Kısıklı'dan çıkarken yoldan geçen ambulans sesi konvoyu bekletiyor.



Bakın milletin lideri budur ! pic.twitter.com/MggRZWSTm5 — İdris (@Aleci_ido) November 15, 2021

​ونقلت وسائل الإعلام أن أردوغان غادر إقامته في منطقة كيسيكلي بمدينة إسطنبول إلى أنقرة، ولفتت إلى أن موكب الرئيس كان في طريقه إلى مطار أتاتورك عندما صادف سيارة الإسعاف.

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