مقطع فيديو يظهر توقف موكب أردوغان... ماذا حدث

وأظهر المقطع المتداول توقف موكب أردوغان لإخلاء الطريق لسيارة إسعاف في طريقها للمستشفى.
وتوقف الموكب عند مفترق طرق مفسحا المجال لمرور سيارة الإسعاف.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Kısıklı'dan çıkarken yoldan geçen ambulans sesi konvoyu bekletiyor.— İdris (@Aleci_ido) November 15, 2021
Bakın milletin lideri budur ! pic.twitter.com/MggRZWSTm5
ونقلت وسائل الإعلام أن أردوغان غادر إقامته في منطقة كيسيكلي بمدينة إسطنبول إلى أنقرة، ولفتت إلى أن موكب الرئيس كان في طريقه إلى مطار أتاتورك عندما صادف سيارة الإسعاف.
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