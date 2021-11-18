السفير الروسي في كابول: أمريكا هي المسؤولة عن المجاعة القادمة إلى أفغانستان

أعلن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان.

وقال السفير جيرنوف "لسوء الحظ، الوضع سيء والجوع قادم لأفغانستان، حيث أن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية آخذة في الازدياد".

وأضاف السفير الروسي لدى كابول قائلا: "يجب على حركة طالبان أن تشكر الولايات المتحدة على هذا التي جمدت الأموال الخاصة بأفغانستان".

وكشف جيرنوف أن روسيا أرسلت طائرات نقل عسكرية روسية تحمل نحو 36 طناً من البضائع الإنسانية من موسكو إلى كابول وسكان هذه البلاد.

وكان وزير الخارجية بحكومة طالبان المؤقتة (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، أمير خان متقي قد أكد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيفتح فصلا جديدا من العلاقات بين حكومتي البلدين، مطالبا الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن الأصول الأفغانية.