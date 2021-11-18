كيف استقبل اللاجئون نبأ محادثة أخرى بين لوكاشينكا وميركل... فيديو

كشفت الوكالة الرسمية البيلاروسية، يوم أمس الأربعاء، عن ردة فعل اللاجئين المقيمين على الحدود البيلاروسية البولندية من المحادثة الثنائية التي حصلت بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أن المحادثة بين الزعيمين لم يكن لها تأثير يذكر على اللاجئين حيث استمروا بإشعال النيران والجلوس في الخيم ومراكز الإيواء التي أعطيت لهم.

وبحسب المصادر فإن الأجواء السائدة في المخيم بالقرب من نقطة التفتيش ليست إيجابية للغاية، ولكنها هادئة.

وقال لاجئ كردي من العراق للوكالة بهذا الصدد: "طالما يسمح الطقس بذلك، سنبقى هنا حتى يتم حل المشكلة".

وأضاف قائلا: "مكثنا هنا منذ عدة أيام وبعد ما عشناه، لا نريد التراجع نريد حياة مستقرة وهادئة في الاتحاد الأوروبي".

وقال لاجئ آخر "نأمل أن تحل مشكلتنا قريبا".

وعززت بولندا أمن الحدود ونشرت آلاف الجنود وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة، ووقعت صدامات مع المهاجرين الذين حاولوا اقتحام السياج الحدودي. تتبادل أوروبا وبيلاروسيا الاتهامات بشأن الأزمة.