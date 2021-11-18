وزيرة جورجية تؤكد نقل ساكاشفيلي إلى مشفى مدني في حال تحسن وضعه

أعلنت وزيرة الثقافة ونائبة رئيس وزراء جورجيا، تيا تسولوكياني، أنه سيتم نقل الرئيس الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، من عيادة سجن إلى عيادة مدنية في حال كان ذلك ضروريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك - جورجيا" تصريحات الوزيرة الجورجية التي قالت: "الجوع ضار بالصحة، لذلك لا أرحب بهذا الشكل من الاحتجاج".

وأضافت تسولوكياني قائلة: "لا داعي للقلق، يمكن لأنصار ساكاشفيلي الاطمئنان أنه بمجرد وجود سبب للتحويل إلى عيادة مدنية سيتم ذلك بالطبع".

ونشرت دائرة السجون الخاصة بجورجيا، مقطع فيديو لعملية نقل الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، من سجن مركزي في العاصمة تبليسي إلى سجن غلداني.

وأظهر المقطع المنشور عملية نقل ساكاشفيلي من سجن روستافي من قبل السلطات المختصة بالقوة بعد رفضه الخروج من سيارة الإسعاف التي نقلته إلى السجن الصحي، وذلك بسبب تردي حالته الصحية بعد إضراب طويل عن الطعام.

وأصدرت وزارة العدل الجورجية بالتنسيق مع دائرة السجون الخاصة بجورجيا بيانا قالت فيه: "انطلاقا من المصلحة العامة ننشر مقطع فيديو يظهر وضع ميخائيل ساكاشفيلي في المرفق الطبي رقم 18 للمتهمين والمدانين، كما تم إخضاعه للكشف الطبي".

وكان ساكاشفيلي يشغل منصب رئيس جورجيا بين عامي 2004 و2013.

وتم اعتقاله، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر عودته من المنفى في أوكرانيا، لكنه أضرب عن الطعام احتجاجا على سجنه، الذي يقول إن له دوافع سياسية.