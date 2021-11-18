دبلوماسي روسي: طالبان تريد التعاون مع المجتمع الدولي وخاصة مع روسيا والصين وباكستان

قال السفير الروسي في أفغانستان، دميتري جيرنوف، اليوم الخميس، إن حركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) تريد التعاون مع المجتمع الدولي؛ وأولويتها هي روسيا والصين وباكستان.

كابول- سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين في كابول: "أعلنت طالبان، أنها تريد التعاون مع المجتمع الدولي؛ وأولويتها هي روسيا والصين وباكستان. ونحن الآن نركز على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والمرحلة التالية هي تنظيم منتدى دولي بهدف الاستعادة الاقتصادية للبلاد. بدون ذلك يستحيل التعامل مع المشاكل الأفغانية مثل اللاجئين والإرهاب والمخدرات".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الروسية إلى مطار كابل في أول شحنة من نوعها منذ سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي.

وكانت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

وأنهت الولايات المتحدة في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها بالبلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.

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