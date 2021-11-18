كوكب الأرض على موعد مع حدث هو الأول منذ منذ القرن الـ15

تشهد الكرة الأرضية، يوم غد الجمعة، حدثا استثنائيا هو الأول من نوعه منذ القرن الـ15، سيظهر فيه القمر باللون الأحمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات ونصف.

وحسب " إذاعة earthsky "، تشهد الكرة الأرضية، يوم غد الجمعة، خسوفا جزئيا عميقا استثنائيا، إذ سيكون معظم قرص القمر داخل ظل الأرض وستختفي إضاءته وسيبقى جزء صغير من القمر تصله آشعة الشمس المباشرة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن "الخسوف الجزئي سيدوم لمدة 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية، ما يجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرون، مشيرا إلى أن هذا الخسوف هو الثاني والأخير في عام 2021.

وأضافت الإذاعة أن "الحدث سوف يرُصد بأكمله في أمريكا الشمالية والمحيط الهادي وألاسكا وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان، ولن يكون مشاهداً في سماء الوطن العربي.

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