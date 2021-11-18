بأمر من بوتين..الدفاع الروسية تقوم بإجلاء مواطني دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإجلاء مواطني دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان بأمر من الرئيس بوتين حيث أن الوضع هناك غير هادئ على الإطلاق.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لم يكن المواطنون من روسيا فقط، ولكن هناك أيضًا مواطنون من بعض دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومن دول أخرى. فقد كان إجلاء لأولئك المواطنين الذين يرغبون، والذين يحتاجون إلى مغادرة أراضي أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الوضع شديد القلق هناك".

صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن: "روسيا أرسلت ثلاث طائرات من طراز IL-76 محملة بمساعدات إنسانية إلى كابول وبهدف إجلاء مواطنين روس من أفغانستان".

وقامت طائرات النقل الجوي العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية بتسليم أكثر من 36 طناً من البضائع الإنسانية إلى أفغانستان، اليوم الخميس.

وقالت الإدارة العسكرية إن: "إجلاء أكثر من 380 مواطناً من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بيلاروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وأوكرانيا وأفغانستان من أراضي جمهورية أفغانستان الإسلامية تم بواسطة طائرات نقل عسكرية".

وقال الجيش إنه "لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والدعم للمواطنين من روسيا ودول أخرى والذين تم إجلاؤهم، توجد على كل طائرة فرق طبية وتمريضية من الأطباء العسكريين مع المعدات الطبية والأدوية اللازمة"، مضيفًا أن: "الإمداد من مياه الشرب والبطانيات والحصص الغذائية الفردية كاف للجميع".