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    زعيم تحالف أزرق أبيض الإسرائيلي، بيني غانتس، انتخابات، إسرائيل 18 سبتمبر 2019

    ماذا وجد داخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي مرتبطا بإيران ؟

    © REUTERS / AMIR COHEN
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    اعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مواطنا يعمل في منزل وزير الدفاع بيني غانتس لاتصاله بمصدر مرتبط مع إيران وعرضه عليه المساعدة في التجسس على غانتس.

    الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
    © AFP 2021 / STR
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    وقالت هيئة البث الإسرائيلية فقد "اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) إسرائيليا يدعى عومري غورين كان يخدم في أعمال منزلية ونظافة بمنزل وزير الحرب بيتي غانتس".

    وكشف التحقيق، أن "غورين اتصل بهيئة مرتبطة بإيران وعرض عليهم المساعدة في التجسس مثل زرع برامج تجسس على حاسوب وزير الدفاع، ولإثبات جديته، قام بتصوير عدة أماكن من منزل غانتس".

    وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن الإدارة الأمريكية تتفهم موقف بلاده حيال الاتفاق النووي الإيراني. ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية،، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لابيد، أن الإدارة الأمريكية تتفهم موقف إسرائيل حيال الملف النووي الإيراني، ومفاوضات فيينا حيال الاتفاق الإيراني.

    وذكرت الصحيفة أن تصريحات غانتس ولابيد جاءت على هامش لقائهما مع روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، الذي يزور إسرائيل، خلال هذه الأيام، موضحة أن هذا اللقاء كان إيجابيا، وأعرب من خلال مالي عن تفهم بلاده للموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي الإيراني.

    وأشارت الصحيفة إلى أن لابيد وغانتس عرضا على روبرت مالي موقف بلادهما من الملف النووي الإيراني، وتوصيل رسالة معينة للإدارة الأمريكية مفادها أن عودة إيران لمباحثات فيينا محاولة أخرى من إيران لكسب الوقت.

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