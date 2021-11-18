أردوغان يؤكد للرئيس الإسرائيلي ضرورة تقليص الخلافات بين الدولتين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشكل أهمية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة تقليص الخلافات بين الدولتين.

كما وأكد أردوغان لنظيره الإسرائيلي أن استمرار الاتصالات والحوار بين إسرائيل وتركيا مصلحة مشتركة للبلدين، ويشكل أهمية كبيرة لاستقرار وأمن المنطقة.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti. — AA Canlı (@AACanli) November 18, 2021

وذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل مهمة لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن استمرار الاتصالات والحوار بين تل أبيب وأنقرة يمثل مصلحة مشتركة للبلدين.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. — AA Canlı (@AACanli) November 18, 2021

​وأشار أردوغان خلال الاتصال الهاتفي إلى ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات بين إسرائيل وفلسطين وإطلاق عملية السلام بين الجانبين، مشددا على ضرورة العمل من أجل أن يسود السلام والتسامح في المنطقة.