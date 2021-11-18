الدفاع الأذربيجانية تعلن تجدد القصف على مواقعها عند الحدود مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، عن قيام القوات الأرمينية بقصف مواقعها، مشيرة إلى أن الوحدات الأذربيجانية قامت بالرد علي القصف.

وجاء في بيان الوزارة: "في الساعة 14:10 يوم الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، قامت وحدات القوات المسلحة الأرمينية بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني باتجاه قرية كوخانيبي بمنطقة توفوز من مواقعها في قرية تشينارلي بمنطقة شامشادينسك".

وأضاف البيان: "وقد تم الرد على نيران العدو".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، في وقت سابق عن وقوع 12 من جنودها أسرى في معارك على الحدود مع أذربيجان، فيما قال سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، إن الوضع على حدود بلاده مع أذربيجان خطير.

وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.