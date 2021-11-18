بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية بشكل جامح... فيديو

قاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن في ديترويت يوم أمس الأربعاء، سيارة من نوع "هامر"، ولكن بنسختها الكهربائية بالكامل، خلال زيارة لمصنع جديد لشركة "جنرال موتورز".

وتعد هذه النسخة من السيارة التي أعيد تصميمها صديقة للبيئة، على الرغم من أن سيارات هامرز التقليدية هي واحدة من أسوأ بواعث غازات الاحتباس الحراري، حيث تحتاج غالونا من الوقود لكل 14 ميل تقطعه في المدينة حسبما نشر موقع "نيويورك بوست".

واختبر بايدن سابقًا سيارة فورد F-150 كهربائية في مايو/أيار الماضي، في ديربورن، ميشيغان، وتجول حول ممر البيت الأبيض في أغسطس/ آب في إحدى سيارات "جيب رانجلر" الكهربائية من شركة "كرايسلر".

President Biden climbed behind the wheel of an electric Hummer in a test drive to tout billions in electric vehicle investment https://t.co/1uSaGXKm2K pic.twitter.com/WgLcide7Ue — Reuters (@Reuters) November 18, 2021

​وزار بايدن المصنع للترويج لصفقة البنية التحتية التي وقعها يوم الاثنين وللمطالبة بالاستثمارات في السيارات الكهربائية كجزء من مشروع قانون الإنفاق الأفضل لإعادة البناء والبالغ قيمته 1.75 تريليون دولار.

وتحتوي حزمة البنية التحتية التي وقعها بايدن للتو بقيمة 1.2 تريليون دولار أمريكي على 7.5 مليار دولار لمحطات شحن السيارات الكهربائية و5 مليارات دولار لشراء حافلات كهربائية ومنخفضة الانبعاثات. وتتضمن خطته للإنفاق الاجتماعي المقترحة 555 مليار دولار للمبادرات البيئية بما في ذلك 12.500 دولار خصومات لشراء السيارات الكهربائية.

ولكن الجمهوريين، حتى بعض أولئك الذين صوتوا لصالح حزمة البنية التحتية، ينتقدون بايدن لانشغاله بتكنولوجيا السيارات الكهربائية في وقت يواجه فيه الأمريكيون ارتفاعًا في أسعار البنزين والغاز الطبيعي.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) يوم الثلاثاء إن: "إدارة بايدن ليس لديها أي خطة إستراتيجية لفوز أصابعها وتحويل بلادنا الضخمة إلى مدينة فاضلة خضراء بين عشية وضحاها".

وتجاهل بايدن أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تيسلا لأنها لا تملك قوة عاملة نقابية، بما في ذلك عدم دعوة شركة إلى معرض بالبيت الأبيض هذا الصيف.

وفقًا للبيانات الحكومية، باعت الشركات في الولايات المتحدة ما يقرب من 327000 سيارة كهربائية في عام 2019. وكان ما يقرب من ثلثي هذه المبيعات من "تيسلا".