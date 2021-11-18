حجم التجارة بين بيلاروسيا وألمانيا يرتفع بنسبة 51% رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي

وحسب بيانات أصدرها المكتب الفيدرالي للإحصاء الألماني، ونشرتها رويترز، فقد ارتفعت الصادرات الألمانية إلى بيلاروسيا بنسبة 51% تقريبًا لتصل إلى أكثر من 603 مليون يورو.

وأوضحت البيانات أن الصادرات الألمانية إلى الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية نمت بنحو 6% لتصل إلى ما يقل قليلاً عن 1.1 مليار يورو، حيث زادت في سبتمبر وحده بأكثر من 12%.

من جهتها أوضحت اللجنة الشرقية للأعمال، اليوم الخميس، ان هذا التطور ترافق مع التعافي العام للتجارة الخارجية البيلاروسية من الانهيار في أزمة كورونا عام 2020.

ورصدت اللجنة تأثر مجموعات معينة من السلع فقط بعقوبات الاتحاد الأوروبي، السارية فقط منذ الصيف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا في يونيو/ حزيران، تستهدف الاقتصاد بشكل أساسي، وتأثرت بها صناعات محددة مثل صناعات البوتاس والأسمدة وصناعة الطاقة والخدمات المالية.

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