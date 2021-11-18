بريطانيا تنتظر موجة برد قارس وثلوج كثيفة

تستعد بريطانيا لموجة طقس بارد جدا تتساقط فيها الثلوج لتسجل مستويات يمكن أن تصل إلى نحو 23 سنتيمترا، بينما تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ذكرت ذلك صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن بداية موجة الثلوج تلك ستكون في عطلة الأسبوع وأن الأمور ستكون أكثر صعوبة في شمال غربي اسكتلندا.

'Nine inches' of snow to hit next week as Icelandic air blasts the countryhttps://t.co/KbZ8a688pJ — The Sun (@TheSun) November 18, 2021

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية حذرت من موجة صقيع قادمة من أيسلندا باتجاه المملكة المتحدة ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد.

وحذر خبراء الطقس من موجة باردة تضرب المملكة المتحدة خلال آخر عشرة أيام من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن تلك الموجة يمكن أن تستمر حتى الأيام الأولى من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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