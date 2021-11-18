مصرع مغني راب أمريكي في حادثة إطلاق نار داخل متجر للحلويات... فيديو وصور

أعلنت السلطات المحلية في ممفيس بولاية تينيسي، عن مصرع مغني الراب الأمريكي يونغ دولف يوم أمس الأربعاء، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء تواجده داخل متجر لبيع الحلويات.

وتوجه رجال الأمن إلى المكان الذي حصل فيه إطلاق النار، حيث عثر على رجل مصاب تم التأكد من وفاته في الموقع نفسه، وتبين أن الضحية هو أدولف روبرت ثورنتون جونيور، المعروف باسمه الفني يونغ دولف.

Idk how true this is but they saying #youngdolph is dead. In his hometown too smh pic.twitter.com/Yu57pH8Pz8 — IamURleadER👑 (@ms_Sasha23) November 17, 2021

وكان يونغ دولف (36 عاما) الذي ولِد في شيكاغو ونشأ في ممفيس، دخل لتوه متجر "ماكيدا" للبسكويت جريا على عادته، عندما ظهر شخص مسلح وأطلق النار عليه، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C — Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021

وفي 2020 قتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".