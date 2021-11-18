الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة لأردوغان بعد تدخله للإفراج عن زوجين متهمين بالتجسس

وجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد إفراج أنقرة عن زوجين إسرائيليين اتهما بالتجسس.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، إثرة عودة الزوجين الإسرائيليين إلى إسرائيل، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وشكر الرئيس الإسرائيلي على "تدخله الشخصي ومساعدته" في الإفراج عن الزوجين ناتالي وموردي أوكنين.

وعبر الرئيس الإسرائيلي عن أمله في علاقات دبلوماسية أكثر دفئا مع تركيا بعد أكثر من عام من التوترات بين تركيا وإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشكل أهمية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة تقليص الخلافات بين الدولتين.

​وأشار أردوغان خلال الاتصال الهاتفي إلى ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات بين إسرائيل وفلسطين وإطلاق عملية السلام بين الجانبين، مشددا على ضرورة العمل من أجل أن يسود السلام والتسامح في المنطقة.

وكانت محكمة تركية أمرت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني بإلقاء القبض على الزوجين، بتهم تجسس على خلفية التقاطهما صورا لمقر إقامة الرئيس أردوغان في إسطنبول.