ليتوانيا ترفض التفاوض مع بيلاروسيا بشأن أزمة الحدود

عارضت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيتو، اليوم الخميس، المفاوضات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وحذرت الاتحاد الأوروبي من منحه نفوذا إضافيا في أزمة الهجرة.

موسكو- سبوتنيك. قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا، يوم الثلاثاء، إن هناك خيارات لحل أزمة الهجرة من خلال التواصل مع لوكاشينكو، كما فعلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عندما ناقشت الأخيرة مع الرئيس البيلاروسي الوضع على الحدود بين بلاده والاتحاد الأوروبي.

وقالت سيمونيتو ​​في مقابلة مع بوابة "دلفي" الإخبارية: "لا أعتقد أن السياسة الخارجية لليتوانيا تتغير، لكن في مثل هذه الظروف، من المهم عدم إعطاء نفوذ إضافي لمثل السيد لوكاشينكو"، مضيفة أن الأخير "يحاول الاستفادة من الوضع".

وتابعت: "هل سيتمكن الاتحاد الأوروبي من البقاء موحدا في تقييماته حتى النهاية، كما كان حتى الآن؟ آمل حقا أن يكون الأمر كذلك، وأن هذا لن يعني أننا نتفاوض مع الأشخاص الذين يبتزون الاتحاد الأوروبي ويحاولون الحصول على اعتراف".

في الأسبوع الماضي، تجاوز عدد المهاجرين المتجمعين قرب الحدود البولندية البيلاروسية 2000 مهاجر، وعسكروا بالقرب من نقطة تفتيش بروزجي في منطقة غرودنو في بيلاروسيا، فيما رفضت بولندا السماح لهم بالمرور.

وحاول المهاجرون يوم الثلاثاء شق طريقهم بالقوة إلى أراضي الاتحاد الأوروبي واشتبكوا مع قوات الأمن البولندية، التي صدتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

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