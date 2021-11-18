إيران.. اشتباك بين مسلحين ورجال أمن لمدة 24 ساعة يسفر عن مقتل 3 من قوات الأمن

لقي 3 عناصر من قوات حفظ الأمن الإيرانية بينهم ضابط برتبة عقيد مصرعهم، في اشتباك مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، عن قائد الشرطة في محافظة كرمان عبد الرضا ناظري أن قوات الأمن اشتبكت "مع مجموعة من الأشرار المسلحين، خلال قيامهم بدورية بمنطقة سهلية في سمسور عند الحدود بين محافظتي كرمان وسيستان-بلوشستان".

وأوضح المحافظ أن الاشتباك الذي استمر لنحو 24 ساعة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، شهد مقتل 3 من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد، وأصيب ستة آخرون بجروح.

وأوضحت الوكالة أن مراسم تشييع القتلى الثلاثة أقيمت صباح الخميس في مدينة كرمان.

في المقابل، لقي اثنان من المسلحين "ممن لديهم باع طويل في الشر وعدم الاستقرار في منطقة الجنوب الشرقي"، حسبما ذكر ناظري.

ووفقا للوكالة فإن المنطقة التي وقع فيها الاشتباك كثيرا ما تشهد "عبور قوافل للأشرار والمهربين".

و في تموز/يوليو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أربعة من عناصره في اشتباك مع مجموعة "أشرار" في منطقة خاش بسيستان-بلوشستان.

وتتكرر في هذه المحافظة الحدودية مع باكستان، المناوشات بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحة.