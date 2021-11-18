رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد اجتماعات في طهران الثلاثاء

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوكالة رافائيل جروسي سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين في طهران يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الوكالة في بيان: "بوسعنا أن نؤكد أن المدير رافائيل جروسي سيجتمع مع مسؤولين حكوميين على مستوى عال في طهران يوم الثلاثاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني"، بحسب "رويترز".

أضاف البيان أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد مؤتمرا صحفيا في فيينا مقر الوكالة لدى عودته في نفس اليوم.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز کمالوندي، أعلن أمس أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل إيران يوم 22 نوفمبر، ويلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني في طهران يوم 23 نوفمبر.

وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا لمجلس محافظيها، وذلك قبل استئناف المحادثات النووية.

ويذكر أن الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق النووي، وجهت دعوة لإيران لاستئناف الحوار والتعاون مع الوكالة على الفور.