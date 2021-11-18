أنقرة تتهم الاتحاد الأوروبي بالصمت عن ظلم اللاجئين

اتهم المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك، الاتحاد الأوروبي بالتزام الصمت تجاه الظلم الذي يتعرض له اللاجئون والصحفيون.

وقال جليك، في تغريدة، اليوم الخميس، إن: "رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس يواصل تصريحاته الخاطئة تجاه اللاجئين، ونسج الافتراءات ضد تركيا باستمرار".

وأوضح أنه تم توثيق المعاملة الظالمة للقوات اليونانية تجاه اللاجئين عدة مرات، متهما الاتحاد الأوروبي بالصمت حيال الانتهاكات المتكررة يوميا.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 18, 2021

​وأضاف: "رئيسنا (أردوغان) عارض باستمرار هذه الانتهاكات، وفنّد باستمرار الادعاءات اليونانية". واتهم القوات اليونانية بأنها ترتكب جرائم إنسانية من خلال ثقب قوارب اللاجئين وتركهم للموت وسط البحر.

وعن الصحفيين، قال جليك إن الصحفية الهولندية إنغيبورغ بوغل، بدأت تتلقى تهديدات كثيرة واضطرت إلى أن تغادر اليونان بسبب ذلك، إثر سؤالها ميتشوتاكيس في مؤتمر صحفي "لماذا تكذبون بخصوص دفع وإعادة قوارب اللاجئين؟".