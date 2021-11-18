الولايات المتحدة تستعيد أمريكيا منع من مغادرة الصين لسنوات... وتسلم بكين 7 مواطنين

قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها استعادت مواطنا مُنع منذ 4 سنوات تقريبا من مغادرة الصين، والذي أطلق سراحه قبل ساعات فقط من اجتماع زعيمي البلدين هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه الذي عاد فيه دانييل هسو، رحلت الولايات المتحدة الأمريكية 7 مواطنين صينيين أدينوا بارتكاب جرائم، بما في ذلك شخص كانت بكين تبحث عنه لمواجهة تهم الاحتيال، حسبما أخبر مصدر حكومي أمريكي وكالة "رويترز".

ومع ذلك نفى المسؤول الحكومي الأمريكي اعتبار عملية ترحيل الأفراد من قبل البلدين "صفقة تبادل"، موضحا أن هسو الذي لم يدان بارتكاب جرائم في الصين، سمح له بالمغادرة في نهاية الأسبوع الماضي.

ووصل المواطن الأمريكي إلى وطنه مساء يوم الاثنين، تزامنا مع انعقاد قمة افتراضية بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، والتي استمرت لمدة 3 ساعات ونصف الساعة.

هسو، هو مواطن أمريكي- صيني، وكان ضمن عدد غير معروف من المواطنين الأمريكيين الذين تقول واشنطن إن الصين تحتجزهم بشكل غير قانوني بموجب "حظر الخروج القسري".

في سياق منفصل، قالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، إنها أعادت المواطنين الصينيين إلى وطنهم، بما في ذلك أفراد أدينوا بالاحتيال وتصوير منشأة دفاعية، وامرأتان حاولتا الوصول إلى منتجع الرئيس السابق دونالد ترامب.

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