بايدن يصدر عفوا عن اثنين من الديوك الرومية... فيديو

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعفو عن اثنين من الديوك الرومية (الحبش) من إنديانا وهما "بينو باتر" و "جيلي" في عيد الشكر استمرارا لتقليد يعود لعشرات السنين.

وظهر الديكان في فيديو قصير بثه البيت الأبيض على "تويتر" اليوم الخميس، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان هو أول من يتلقى ديكا روميا من مربي الديوك الرومية في أمريكا عام 1947 في تقليد ما زال مستمرا.

Meet Peanut Butter and Jelly, the turkeys who will be pardoned by @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/36XjavdIlm — The White House (@WhiteHouse) November 18, 2021

وفي عام 1963 قرر الرئيس الراحل جون كنيدي إعادة هديته للمزرعة التي جاءت منها.

وكان الرئيس جورج بوش الأب أول رئيس يعفو رسميا عن ديك رومي في البيت الأبيض عام 1989.