أمريكا تفرض عقوبات على قائد عسكري كبير في جماعة "أنصار الله"

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على قائد عسكري كبير في جماعة "أنصار الله"، والذي يقود مهام الدعم اللوجستي التابعة للجماعة في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها إن الضابط، صالح مسفر الشاعر، أشرف على مصادرة الجماعة لممتلكات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار في اليمن باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب غير القانونية بما في ذلك "الابتزاز".

يتبع...