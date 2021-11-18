بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده تبحث اتخاذ قرار مهم بشأن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في بكين.

جاء ذلك ردا على سؤال حول إذا ما كانت الولايات المتحدة تبحث مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا، بحسب "رويترز"

وأجاب بايدن على السؤال لدى جلوسه في اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بقوله: "هذا أمر نبحثه".

وقبل أشهر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إنها ستناقش الدعوات لمقاطعة أولمبياد بكين مع حلفائها، بعد الضغط المتزايد لتجنب الألعاب الشتوية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدرس مقاطعة مشتركة مع الحلفاء: "إنه أمر نرغب بالتأكيد في مناقشته".

دعا النشطاء والسياسيون الجمهوريون بشكل متزايد إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما يقول مراقبو حقوق الإنسان إنه سجن جماعي وتلقين عقائدي لأكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ الغربية.