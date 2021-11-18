طهران تصف بيان الترويكا الأوروبية وأمريكا ودول خليجية حول إيران بأنه "معاد"

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، البيان الصادر عن اجتماع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول خليجية، بأنه "معاد وملفق ويفتقد للشرعية".

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، اليوم الخميس إن "بيان مجموعة العمل المكونة من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول خليجية بشأن إيران معادي وملفق ويفتقد للشرعية ولا يستحق الرد عليه".

ورفض زادة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، القرار حول أوضاع حقوق الانسان في بلاده الذي تبنته كل من كندا ودول غربية.

ونصح زادة المسؤولين الكنديين "بالكف عن سياسات نظامهم الممنهجة في إبادة النسل بحق السكان الأصليين"، وأن يتحملوا "مسؤولية التواطؤ مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه المناهضة للبشرية"، على حد تعبيره.

واعتبر زادة أن القرار الذي تبنته كندا جاء بناء "على أصوات دولية ضعيفة ومتفرقة وأن القسم اللافت من الأصوات المؤيدة له جاء نتيجة ضغوط سياسية وتهديدات مختلفة".