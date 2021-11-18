ماكرون يبحث مع نظيره البولندي ومع رئيس وزراء بولندا أزمة المهاجرين

بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع نظيره البولندي، ماتوش مورافيتسكي، ومع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي، الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية.

موسكو - سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه، في بيان مساء الخميس: "أكد رئيس الجمهورية من جديد على حاجة أوروبا لمواصلة الضغط على (الرئيس البيلاروسي) ألكسندر لوكاشينكو من أجل وضع حد لهذه الاستغلال الذي يعرض الكثير من الناس للخطر".

وأضاف البيان: "دعا (الرئيس) أوروبا إلى مواصلة العمل مع دول المنشأ (المهاجرون) ودول العبور، وكذلك مع شركات الطيران، لوقف هذه التحركات والسماح بإعادة أولئك الذين لا يحق لهم اللجوء إلى بلادهم".

وأكد الرئيس ماكرون، على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

يقيم آلاف المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، على الحدود أملا في الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويدعي الغرب أنها أزمة دبرتها بيلاروسيا لمحاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي والرد على العقوبات.

من جانبه، رفض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الاتهامات وانتقد الاتحاد الأوروبي لعدم استقبال المهاجرين.

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