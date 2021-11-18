واشنطن: نعلم بتقارير احتجاز أمريكي بأوكرانيا لاتهامه بالتخطيط لقتل وزير أوكراني

أكدت الوزارة الخارجية الأمريكية، أنها على علم بالتقارير التي تفيد باحتجاز مواطن أمريكي في أوكرانيا، بعد اتهامه بإصدار أوامر لقتل وزير أوكراني.

واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الخميس "نحن على علم بالتقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في أوكرانيا".

وأضاف: "نتحمل مسؤوليتنا بجدية لمساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج، ونراقب الوضع. نظرًا لاعتبارات الخصوصية، ليس لدينا أي تعليق آخر".

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