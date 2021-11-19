واشنطن تحث السلطات الجورجية على معاملة الرئيس الجورجي الأسبق بإنصاف

حثت واشنطن تحث السلطات الجورجية على معاملة الرئيس الجورجي الأسبق، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الأوكراني للإصلاحات، ميخائيل ساكاشفيلي بإنصاف.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، اليوم الجمعة: "نحث السلطات الجورجية على معاملة السيد ساكاشفيلي بإنصاف وكرامة، واتباع توصيات محامي الدفاع العام بشأن منحه العلاج المناسب".

وأضاف برايس: "كما نحث السلطات الجورجية بشدة على ضمان حضور السيد ساكاشفيلي جميع جلسات المحكمة في القضايا المرفوعة ضده وفقًا للقانون الدولي. في حال أراد ذلك".

وأمس الخميس، أعلنت وزيرة الثقافة ونائبة رئيس وزراء جورجيا، تيا تسولوكياني، أنه سيتم نقل الرئيس الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، من عيادة سجن إلى عيادة مدنية في حال كان ذلك ضروريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك - جورجيا" تصريحات الوزيرة الجورجية التي قالت: "الجوع ضار بالصحة، لذلك لا أرحب بهذا الشكل من الاحتجاج".

وأضافت تسولوكياني قائلة: "لا داعي للقلق، يمكن لأنصار ساكاشفيلي الاطمئنان أنه بمجرد وجود سبب للتحويل إلى عيادة مدنية سيتم ذلك بالطبع".

ونشرت دائرة السجون الخاصة بجورجيا، مقطع فيديو لعملية نقل الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، من سجن مركزي في العاصمة تبليسي إلى سجن غلداني.

هذا وأعلن وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، في وقت سابق، أنه تم اعتقال مجموعة كانت تخطط لاغتيال الوزير ليشينكو، مشيرا إلى أن مواطنا أمريكيا يقف وراء هذه القضية.

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