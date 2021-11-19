اتفاق بريطاني بولندي للتعاون في مجال نظام الدفاع الجوي

وقع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال زيارته إلى بولندا، اتفاقا للتعاون في مجال نظام الدفاع الجوي.

موسكو - سبوتنيك. وقال والاس بعد الزيارة في بيان اليوم الجمعة: "هذا الاتفاق سيحدث تغييرات كبيرة في تعاوننا الدفاعي مع بولندا وسوف يمهد الطريق لتعاون أوثق بين جيشنا".

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنه تم، "الإعلان لأول مرة في العلاقات بين المملكة المتحدة وبولندا عن بيان بشأن مشاركة للبلدين في تبادل أحدث التقنيات للتطوير في المستقبل ضمن برنامج "ناريو" للدفاع الجوي قصير المدى، ومن المتوقع أن تبلغ ميزانيتها عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية".

وتخصص بولندا لبرنامج "ناريو" للدفاع الجوي قصير المدى ما قدرته لدوائر صناعة السلاح بنحو 33 مليار زلوتي (بما يعادل نحو 8 مليارات دولار)، وصمم البرنامج لتوفير الحماية الجوية لنطاق يبلغ مداه 40 كيلومترا.

ومن المقرر أن تدخل منظومة "ناريو"، كجزء مكمل لمنظومة "ويسلا" للدفاع الجوي البولندي متوسطة المدى، التي تعتمد بصفة رئيسية على صواريخ باتريوت الأمريكية متوسطة المدى التي تصنعها شركة "رايثون تكنولوجيز" الأمريكية.

وبموجب العقد المبرم بين الجانبين في عام 2018، سيحصل الجيش البولندي على بطاريتي "باتريوت +3" بحلول عام 2022.

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