قالت مجموعة "أرابيسك" لإدارة الأبحاث والاستثمارات في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، 1.2% فقط من الكيانات العالمية الكبرى أفصحت عن المخاطر المناخية التي تواجهها.

وحسب "رويترز"، أوضحت المجموعة أن ما يزيد قليلا عن واحد في المئة فقط من 5000 شركة كبرى على مستوى العالم تقدم إفصاحات جوهرية عن المخاطر المناخية التي تواجهها.

وأضافت أن 54 في المائة من الشركات الكبرى لم تقدم أي إفصاحات.

ووفقا لتحليل أرابيسك فإن شركات الخدمات الصحية والتكنولوجية كانت الأقل إفصاحا، إذ لم يقدم أكثر من 70 في المئة منها إفصاحات بينما كانت شركات الطاقة من بين تلك التي قدمت أكبر قدر من المعلومات.

يذكر أن مجلس الاستقرار المالي، الذي يضم الجهات التنظيمية والبنوك المركزية ومسؤولي الخزانة من دول مجموعة العشرين، قد أنشأ فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ ووضع توصيات في عام 2017 بشأن الطريقة التي يمكن بها للشركات الإفصاح طواعية عن المخاطر والفرص الناجمة عن تغير المناخ.

وشملت مراجعة فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ لعام 2021 أكثر من 1600 شركة حول العالم.

وكانت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ قد اختتمت الأسبوع الماضي باتفاق استهدف لأول مرة الوقود الأحفوري باعتباره المحرك الرئيسي للاحتباس الحراري، حيث يركز المستثمرون بشكل متزايد على تعرض الشركات لتغير المناخ.

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