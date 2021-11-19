الحرس الثوري: قوة الردع الإيرانية لا تستوعبها مخيلة العدو

قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيرانية، العميد علي فدوي، أمس الخميس، إن قوة الردع الإيرانية لا تستوعبها مخيلة العدو.

وبعث العميد علي فدوي برسالة تحذير، شديدة اللهجة، إلى "أعداء" بلاده، مؤكدا أن أدني اعتداء للعدو سيقابل برد ساحق من القوات العسكرية الإيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، مساء أمس الخميس، بأن تصريحات العميد فدوي جاءت خلال اجتماعه مع عدد من قادة الحرس الثوري في محافظة كلستان، التي تقع شمال البلاد، والتي ذكر خلاله بأن "أعداء" اعتقدوا في الماضي أن بإمكانهم تدمير أساس الثورة الإسلامية الإيرانية عبر حرب حامية الوطيس، لكن بمرور الوقت، أدركوا أن قوة الثورة وقدرتها العسكرية والسياسية أكبر بكثير مما كانوا يتصورون.

وشدد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني على أن القدرات الدفاعية والردعية التي تتمتع بها بلاده يمكنها ردع أي اعتداء من قبل العدو بشكل ساحق، مشيرا إلى أن "أشرار العالم" أدركوا منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية في إيران على أن تلك الثورة يمكنها تدمر أساس "جبهة الكفر وجميع المتغطرسين حول العالم".

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