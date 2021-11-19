الدفاع البولندية: استمرت محاولات اقتحام الحدود البولندية الليلة الماضية

وقال بلاشتشاك في لقاء تلفزيوني، إن الليلة الماضية شهدت عدة محاولات من قبل المهاجرين غير الشرعيين لاقتحام الحدود.

وشدد على أن المهاجرين غير الشرعيين الآن لا يحاولون اقتحام الحدود في مجموعة كبيرة، لكنهم يتبنون تكتيكا مختلفا. وقال الوزير "مجموعات صغيرة تهاجم الحدود في أماكن مختلفة. هذه مجموعات من 10 إلى عشرات الأشخاص".

بدوره، أفاد حرس الحدود البولنديين أنه خلال اليوم الماضي ، تم تسجيل 225 محاولة للتسلل بشكل غير قانوني من بيلاروسيا إلى بولندا.

وبحسب حرس الحدود، حاولت مجموعات كبيرة من الأجانب اقتحام الحدود مرتين. إحداها وصل عددها إلى 500 شخص، ومجموعة أخرى 50 شخصا.

منذ بداية العام ، سجل حرس الحدود البولنديون أكثر من 34 ألف محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني، منها 6 آلاف في نوفمبر، وحوالي 17.3 ألف في أكتوبر، وحوالي 7.7 ألف في سبتمبر، وأكثر من 3.5 ألف في شهر اغسطس.

تزايد عدد المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا في الأسابيع القليلة الماضية، على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. وعززت السلطات البولندية أمن الحدود، عن طريق الجيش وأحبطت محاولات المهاجرين غير الشرعيين لدخول البلاد، وألقت باللوم على مينسك في أزمة الهجرة. هذا ونفت بيلاروسيا كل هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسرا.

هذا واستقبل مطار أربيل في شمال العراق، يوم الخميس، طائرة تقل مئات المهاجرين العراقيين من الذين كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان إن عدد المهاجرين الذين كانوا على متن الطائرة بلغ 431 مهاجرا.