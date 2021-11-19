أرمينيا تؤكد مقتل 6 من جنودها خلال الاشتباكات الأخيرة مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الجمعة، عن سقوط 6 قتلى خلال المعارك على الحدود مع أذربيجان في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي: "خلال المعارك التي اندلعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، نتيجة هجوم القوات الأذربيجانية، قتل من الجانب الأرميني، حتى الآن 6 أشخاص".

وكانت اشتباكات قد اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، بين أرمينيا وأذربيجان قرب إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

واتهمت أرمينيا، أذربيجان بشن هجوم في الاتجاه الشرقي لحدودها واجتياح أراضيها الواقعة في منطقة جبل كيليسالي.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فقد قتل جندي أرمني واحد، وأسر 13 آخرين، في حين فُقد الاتصال بـ 24 جندياً أثناء الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية، مشيرةً إلى أنها خسرت موقعين عسكريين أصبحا تحت سيطرة باكو.

بينما أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بمقتل 7 جنود أذربيجانيين وجرح 10 آخرين خلال الاشتباكات.

وأعلنت روسيا أن الجانبنان أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بناء على طلب منها.

تابع أحدث أخبار العالم عبر سبوتنيك عربي.