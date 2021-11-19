لوكاشينكو يهنئ السيسي بعيد ميلاده ويدعوه لزيارة بيلاروس

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الوقت حان لتقييم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا من مصر والاتفاق على خطط جديدة للتعاون.

وأعرب لوكاشينكو في رسالة تهنئة بعثها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، عبر عن ثقته في أن تجربة السيسي ستساعد في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما دعا الرئيس المصري إلى زيارة مينسك لتقييم تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها سابقا ووضع خطط جديدة للتفاعل، حسبما أفادت به الخدمة الصحفية لرئيس جمهورية بيلاروس.

ووصف ألكسندر لوكاشينكو عبد الفتاح السيسي بالسياسي الموثوق الذي جلب السلام والنظام في بلاده، قائلا "في بيلاروسيا، أنت معروف بصفتك سياسيًا ورجل دولة موثوقا، وقد نجح في توجيه مصر على طريق السلام والاستقرار والتقدم، وبدء مجموعة معقدة من المشاريع الوطنية الكبيرة ورفع مستوى رفاهية الشعب المصري".

وأخيرا، تمنى الرئيس البيلاروسي لنظيره المصري الصحة والعافية والنجاحات الجديدة في حياته السياسية.

علاقات ثنائية

اختلف حجم التبادل التجاري بين بيلاروسيا ومصر بطرق مختلفة في سنوات مختلفة - من عدة عشرات من ملايين الدولارات إلى مئات.

في سنة 2019 بلغ التبادل التجاري بين مصر وبيلاروس 125 مليون دولار.

في مصر، تم إنشاء مصانع تجميع لشاحنات "ماز" وجرارات "ام تي زي" ومعدات "بوبرويسكاغروماش" الزراعية ومعدات "أمكودور".

بالإضافة إلى ذلك، تبدي مصر اهتماما كبيرا بالمعدات العسكرية البيلاروسية. تدرس القاهرة إمكانية إنتاج مرخص لعدد من أنظمة الأسلحة البيلاروسية الحديثة - مع نقل التكنولوجيا إلى قطاع الدفاع المصري. والأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للمصريين هو نظام الصواريخ المضادة للطائرات متوسط ​​المدى "بوك-ان بي3كا"، والذي يتمتع بالعديد من القدرات المماثلة مع نظام الدفاع الجوي "بوك-ام2" الذي تم شراؤه سابقا من روسيا.