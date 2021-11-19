إجلاء ركاب طائرة إسبانية بعد تلقي تهديدات بتفجيرها

أجلت السلطات الإسبانية ركاب طائرة إسبانية، صباح اليوم الجمعة بعد تلقي تهديدات بتفجيرها، في مدينة لاكورونيا.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة المحلية، قال: "تم إخلاء طائرة ركاب إسبانية تابعة لشركة الطيران المحلية فولوتيا صباح الجمعة، عند هبوطها في مدينة لاكورونيا بشمال غرب البلاد بعد أن تلقت السلطات تهديدا بوجود قنبلة".

وأكد المتحدث أنه تم إجلاء جميع الركاب بعد هبوط الطائرة حوالي الساعة 7:30 صباحًا (0630 بتوقيت غرينتش).

وحسب تصريحات للمتحدث باسم شركة تشغيل المطار أينا، قال إن الطائرة التي أقلعت من بلباو في شمال شرق إسبانيا، تم إيقافها بعيدًا عن مباني المطار في مدينة لاكورونيا، وجرى تفتيشها بدقة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن التفتيش أسفر بعد ساعتين من الهبوط، عن عدم العثور على أي شيء مريب، مشيرا إلى أن مطار لاكورونيا واصل العمل بشكل طبيعي.

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