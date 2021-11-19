ستولتنبرغ: تركيا حليف للناتو واستقبلت عددا كبيرا من المهاجرين

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن تركيا حليف للناتو، حيث استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين.

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال تصريحات صحفية: "تركيا حليف للناتو واستقبلت عددا كبيرا من المهاجرين، نعمل مع تركيا لمساعدتها في تطبيق اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، أن أنقرة شاركت إسبانيا في بناء حاملة طائرات.

وتطرق أردوغان لعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي، قائلا: "على الاتحاد الأوروبي التعامل في علاقاته مع بلدنا من منظور استراتيجي واتخاذ خطوات ملموسة".

وحذر الرئيس التركي من أن تتسبب ما وصفها بـ"الحسابات الضيقة" لبعض دول الاتحاد الأوروبي في إضعاف التكتل وعلاقاته مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).