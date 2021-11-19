بوتين ولوكاشينكو يعبران عن قلقهما بشأن الإجراءات غير المقبولة لبولندا على الحدود

أفادت خدمة الكرملين الصحفية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أعربا عن القلق الشديد بشأن تصرفات بولندا غير المقبولة، بما في ذلك استخدام معدات خاصة على الحدود البيلاروسية البولندية، خلال محادثة هاتفية.

وجاء في البيان: "تم الإعراب عن القلق الشديد فيما يتعلق بالأعمال الوحشية غير المقبولة لحرس الحدود البولنديين، بما في ذلك الاستخدام الفعال للقوة الغاشمة والمعدات الخاصة".

كما أبلغ رئيس بيلاروسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المحادثة الهاتفية مع القائم بأعمال مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنغيلا ميركل في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف البيان: "أطلع ألكسندر لوكاشينكو بوتين على الخطوات التي اتخذتها مينسك لتهدئة الأزمة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين، بالإضافة إلى محادثة هاتفية منتظمة مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية الاتحادية أنغيلا ميركل في 17 نوفمبر. وأشار إلى أهمية إقامة تعاون بين مينسك والاتحاد الأوروبي لحل المشكلة".

بالإضافة إلى ذلك، تطرق الرئيسان إلى بعض جوانب التعاون الروسي البيلاروسي في المجالين التجاري والاقتصادي. واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات المنتظمة على مختلف المستويات.