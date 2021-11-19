مسؤول إيراني: استوردنا 4 ملايين طن من القمح منذ أبريل الماضي

أكد نائب وزير التجارة الداخلية الإيرانية، حسن حنان، أن بلاده استوردت 4 ملايين طن من القمح منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وحسب تصريحات نقلها موقع كرزاي بورنا نيوز الإيراني، قال حنان: "هذا العام تم شراء 4.5 طن من القمح من مزارعين إيرانيين، ومنذ نهاية أبريل تم استيراد 4 ملايين طن من القمح".

وأوضح المسؤول الإيراني أن سعر شراء طن القمح من المزارعين كان 5000 تومان، معللا ذلك بـ "حدوث ظاهرة جفاف أثرت على الإنتاج والشراء وتسببت في حدوث أزمة".

ونقلا عن العلاقات العامة لشركة التجارة الحكومية الإيرانية، قال حنان في اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالقمح والدقيق والخبز، إن منتج القمح الاستراتيجي تم تزويده بخطط الشركة الجيدة ومستوى الاحتياطيات، لتوريد الدقيق الذي تحتاجه المخابز والوحدات الصناعية.

ولفت حنان إلى أنه ومع التحضير الجيد منذ مايو/ نيسان هذا العام، تم استيراد حوالي 4 ملايين طن من القمح من الخارج إلى البلاد، موضحا أن هذه الزيادة بلغت نسبة 8.4%.

يشار إلى أن الأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك علف الحيوانات، معفاة من العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها في 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، لكن السلطات تقول إن هذا يؤثر على بعض الشركات، مثل واردات الغذاء.

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