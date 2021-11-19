تحالف جديد بين أمريكا وبريطانيا لمواجهة "هجمات الخصوم المشتركين"

ونوقشت الخطة الأسبوع الماضي في اجتماع سنوي لرؤساء الاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت الدولتان إن العمل المشترك سيعالج "التهديدات المتطورة بمجموعة كاملة من القدرات"، وفقا لموقع "BBC".

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وأكد الجنرال السير باتريك ساندرز ومدير مقر الاتصالات الحكومية (جي سي إتش كيو)، السير جيريمي فليمينغ، ورئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية، الجنرال بول ناكاسوني "التزامهم المشترك بمكافحة التهديدات الإلكترونية الجديدة والناشئة وردعها".

وقال المسؤولون "دولتانا تواجهان اليوم تهديدات استراتيجية في عالم رقمي مترابط يسعى إلى تقويض مبادئنا ومعاييرنا وقيمنا المشتركة، لذلك نتفق على أن المشاركة الاستراتيجية في الفضاء السيبراني أمر بالغ الأهمية للدفاع عن أسلوب حياتنا، من خلال معالجة هذه التهديدات المتطورة، بمجموعة كاملة من القدرات".

وشددوا على أنهم سيحققون ذلك من خلال التخطيط الدائم لعمليات الفضاء السيبراني المشتركة، التي تمكن من الدفاع الجماعي والردع، وتفرض عواقب على الخصوم المشتركين، الذين يقومون بنشاط إلكتروني ضار.