وزارة العدل: السلطات الجورجية تعرض نقل ساكاشفيلي إلى مستشفى جيورجي العسكري

أعلنت وزيرة العدل الجورجية راتي بريجادزه أن وزارة العدل الجورجية تعرض على الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي نقله من مستشفى السجن إلى المستشفى العسكري في مدينة غوري.

وقال بريجادزه في إفادة صحفية "نقترح نقله إلى المستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع والذي يحمل اسم جيورجي أبرامشفيلي. هذا هو المكان الذي ستتم فيه رعاية صحته وسلامته إلى أقصى حد من قبل الدولة".

وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق، أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في الحالة الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، في الثانية - بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك ، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر 2007 ، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.

السلطات الجورجية ترفض إطلاق سراح ساكاشفيلي. قال رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي إن الرئيس السابق سيبقى في السجن لفترة طويلة، وسيقضي فترة سجنه بأكملها.