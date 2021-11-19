الشرطة الأوكرانية: "السياح" من بيلاروسيا "يتحققون" من مستوى حماية الحدود... صور

قال رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية، إيغور كليمينكو، إن ظهور "سائحين" من بيلاروسيا في منطقة تشيرنيهيف يشهد على محاولات "التحقق" من مستوى الأمن على الحدود الأوكرانية.

وكتب كليمينكو عبر صفحته على "فيسبوك": "منطقة جيتومير. هناك أكثر من 250 كيلومترًا من حدود الدولة مع بيلاروسيا في هذه المنطقة. وتعمل هنا دوريات مشتركة معززة من الشرطة وحرس الحدود لمراقبة الوضع على مدار الساعة.

وأضاف: "حتى الآن، لم يتم تسجيل حركة المهاجرين، ومع ذلك، فإن ظهور "السياح" أمس في منطقة تشيرنيهيف يشير إلى أنهم يحاولون بالفعل التحقيق من مستوى الأمن على حدودنا".

كما دعا السكان المحليين لمساعدة ضباط إنفاذ القانون وفي حالة رؤيتهم غرباء في مستوطناتهم، يجب إبلاغ الشرطة على الفور.

يوم الخميس، أفادت الخدمة الصحفية لدائرة الحدود الأوكرانية أن حرس الحدود لم يسمحوا لـ 15 مواطناً أجنبياً من الشرق الأوسط بدخول البلاد، مسافرين بالحافلة من بيلاروسيا، يزعم أنها "لأغراض سياحية".

في وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف: إن أوكرانيا ستتصرف بشكل مناسب في حالة تكرار الموقف مع اختراق الحدود البيلاروسية البولندية من قبل المهاجرين غير الشرعيين، فهناك ما يكفي من القوات والطرق.

وقال نائب وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، يفغيني يينين: إن حوالي 8.5 ألف جندي، بما في ذلك حرس الحدود، سيوفرون الأمن على الحدود مع بيلاروسيا بسبب احتمال تدفق المهاجرين، ويمكن أن يحدث التصعيد في أي وقت.